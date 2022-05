Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência, estudantes, entre outros, pagam meia entrada - Jardim Botânico - RJ / Divulgação

Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência, estudantes, entre outros, pagam meia entradaJardim Botânico - RJ / Divulgação

Publicado 01/05/2022 17:16

Rio - O Orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi reaberto ao público neste domingo (1), depois de dois anos fechado. Um dos pontos mais visitados da instituição, o local passou por reformas no valor de cerca de R$ 300 mil.

Os visitantes puderam apreciar novamente a beleza de parte do acervo, que conta, atualmente, com mais de 7.500 orquídeas de variadas origens, entre nativas, exóticas e híbridos, e suas flores deslumbrantes, com diversidade de cores, formas, tamanhos e aromas. O evento de reabertura contou com a apresentação do vibrafonista e compositor Arthur Dutra e o saxofonista Afonso Claudio.

"Foi um desafio muito grande, durante esses dois anos, com a pandemia no caminho, chegarmos ao dia de hoje, com o Orquidário tão bonito e sua coleção tão pujante. Essa é uma conquista coletiva, dos servidores, colaboradores, entidades parceiras, associados. O resultado foi primoroso, afirmou a presidente do Jardim Botânico, Ana Lúcia Santoro.

O local conta com placas informativas, que ajudam o visitante a aprender sobre as orquídeas e sua grande diversidade de espécies brasileiras, estrangeiras e híbridos. No setor das micro-orquídeas, por exemplo, uma lupa está disponível para o público apreciar a delicadeza das flores minúsculas.

A organização das plantas é planejada com a finalidade de promover uma floração sucessiva ao longo das estações, possibilitando ao público aproveitar a diversidade de flores, cores e odores durante todo o ano. Nem todas estarão floridas ao mesmo tempo, uma vez que cada uma tem a sua época.

Valor da entrada



Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17,00

Visitantes residentes no Brasil: R$ 27,00

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50,00

Visitantes estrangeiros: R$ 67,00

Crianças de até 5 anos têm gratuidade. Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência, estudantes, entre outros, pagam meia entrada.