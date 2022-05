Búzios está entre as cidades que lideram o ranking de ocupação da rede hoteleira - Divulgação

Publicado 01/05/2022 15:45

Rio - O Carnaval de 2022, mesmo fora da tradicional época, foi considerado um sucesso não só na cidade, como no Estado do Rio. Algumas cidades turísticas do interior fluminense chegaram a uma média de mais de 90% de ocupação, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ). Municípios como Arraial do Cabo e Búzios, na Região da Costa do Sol, lideraram a lista da rede hoteleira, seguidos por Paraty, na Costa Verde, na terceira posição.



Retorno dos turistas internacionais



Além disso, outras cidades, como Itatiaia/Penedo, nas Agulhas Negras, também registraram bons índices de ocupação. Na região do Vale do Café, Miguel Pereira foi destaque. Na Serra Verde Imperial, Teresópolis se destacou entre os municípios com bons resultados.



De acordo com o governo do estado, a presença de turistas domésticos ainda é predominante. Grande parte das pessoas são de estados da Região Sudeste. Entretanto, já é possível observar um retorno gradual dos turistas estrangeiros, que representam 14% dos hóspedes. A maior parte tem origem nos Estados Unidos, seguidos de Argentina, Chile e Colômbia.

Para o governador Cláudio Castro, os dados demonstram que o setor volta a ter potencial de crescimento após o auge da pandemia. "O turismo foi um dos segmentos mais prejudicados na pandemia. Por isso, o retorno dos desfiles das escolas de sambas tem que ser comemorado não somente pela ótica da festa, mas simboliza que o Estado do Rio de Janeiro vem conseguindo superar a crise", apontou Castro que destacou ainda que isso também acontece pelo sucesso da vacinação e casos controlados da covid-19.



Já o secretário de estado de Turismo, Sávio Neves comentou sobre a simbologia da volta do Carnaval: "Existe todo o simbolismo da volta desta festa, que é o maior espetáculo do mundo. Os números representam que estamos trilhando o caminho certo para a retomada total das atividades, tendo o turismo como a locomotiva que irá gerar desenvolvimento econômico e social para o nosso estado", afirmou.