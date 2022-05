Manifestações de apoiadores de Bolsonaro e Lula - Mauro Pimentel/ AFP e Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/05/2022 12:58 | Atualizado 01/05/2022 15:35

Rio - Manifestantes tomam as ruas da Zona Sul do Rio, desde a manhã deste domingo (1º), em atos a favor do presidente Jair Bolsonaro, no bairro de Copacabana, e do ex-presidente Lula, no Aterro do Flamengo. Os protestos em apoio aos dois pré-candidatos à presidência nas eleições deste ano acontecem também em outras cidades do Brasill.

Em Copacabana, apoiadores de Bolsonaro exibem faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL), Fabrício Queiroz, participa do ato e tirou fotos com presentes no local. Queiroz é acusado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) de ser operador do esquema de "rachadinha" no gabinete do filho de Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio. Em Copacabana, apoiadores de Bolsonaro exibem faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL), Fabrício Queiroz, participa do ato e tirou fotos com presentes no local. Queiroz é acusado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) de ser operador do esquema de "rachadinha" no gabinete do filho de Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) também participou da manifestação. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo por ataques à democracia, mas recebeu perdão presidencial. Ao lado do deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL), ele discursou para os manifestantes em um carro de som, e se declarou preso político, bem como o ex-deputado Roberto Jefferson e outros apoiadores de Bolsonaro, como o blogueiro Allan dos Santos, considerado foragido da Justiça.

Silveira também participou de um ato na Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na manhã de hoje. No local, ele declarou que sua prisão foi inconstitucional e agradeceu a políticos que defenderam sua soltura. O parlamentar foi preso em fevereiro do ano passado após publicar um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, decreto de repressão do período da ditadura militar. Nas imagens, ele também defendeu a destituição de ministros do STF, o que é inconstitucional.



O ato pró-Lula acontece em celebração ao Dia do Trabalho e foi organizado por movimentos sindicais e partidos políticos de esquerda. No local, apoiadores do ex-presidente usam camisetas com dizeres contra Jair Bolsonaro. Os manifestantes também pedem em cartazes que o atual presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixem seus cargos.

A manifestação conta com a presença dos deputados federais Marcelo Freixo (PSB), Cyro Garcia (PSTU), Jandira Feghali (PCdoB), Alessandro Molon (PSB), além da deputada estadual Enfermeira Rejane (PCdoB), do ex-deputado Robson Leite e do vereador Lindbergh Farias (PT).