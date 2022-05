Doação de sangue - Divulgação

Publicado 01/05/2022 16:19

Rio - O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, realizará, na próxima quarta-feira (4), das 10h às 15h, campanha de doação de sangue. O objetivo da ação é reforçar o banco de sangue do Hemorio, que fornece hemoderivados para os hospitais da rede pública. De acordo com o Hemorio, no momento, os estoques estão baixos e há risco de desabastecimento.

A cada bolsa coletada, quatro pessoas são atendidas. Doar sangue é seguro e eficaz e em 24h o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, e dentro de oito semanas para homens, e 12 para mulheres, o sangue já está igual ao período anterior à doação.

Para realizar a doação de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável) e pesar mais de 50kg. Mulheres em fase de amamentação e pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings deverão aguardar um ano para fazer a doação.

As que tiveram covid-19 recentemente deverão aguardar 10 dias após a recuperação. Já quem tem alguma doença transmissível não poderá participar.

SERVIÇO:



Doação de sangue no Hospital Municipal Lourenço Jorge

Data: 4 de maio

Hora: 10h às 15h

Local: Auditório da unidade

Endereço: Avenida Ayrton Senna 2.000 – Barra da Tijuca

Para mais informações acesse: http://www.hemorio.rj.gov.br/Html/Doacao_doe.htm