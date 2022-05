Incêndio destrói oito ônibus em Itaperuna, no Noroeste Fluminense - Divulgação

Publicado 01/05/2022 15:02

Rio - Oito ônibus da Viação Santa Lúcia ficaram destruídos, por volta das 3h10 deste domingo, após um grande incêndio atingir a garagem da Viação Santa Lúcia, na rua Manoel Laxe Gouvea, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, devido a proporção do incêndio, equipes do quartel de Itaperuna, Natividade, Santo Antônio de Pádua e Italva foram acionados para apagar o fogo. Ainda de acordo com os militares, não houve vítimas.

As investigações estão em andamento na 143ª DP (Itaperuna). Foi feito perícia no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer os fatos.

*01/05 - Incêndio na garagem da Santa Lúcia - Bombeiros são acionados de madrugada*



Um incêndio de grandes proporções aconteceu na garagem da Auto Viação Santa Lúcia de Itaperuna na madrugada deste domingo (01). A garagem fica na rua Manoel Laxe Gouvea, no bairro Aeroporto. pic.twitter.com/rkuHY6olEr — Ricardo Souza (@RicardoSouzaJor) May 1, 2022

Segundo a Viação Santa Lúcia, todas as linhas estão rodando normalmente neste domingo e a equipe de tráfego está trabalhando para que nenhuma linha sofra impacto durante a semana.