Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram socorridos ao Hospital Getúlio VargasArquivo / Agência O Dia

Publicado 01/05/2022 09:06 | Atualizado 01/05/2022 10:22

Rio - Dois policiais lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram baleados na rua Lyrio Maurício da Fonseca, um dos acessos ao Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, por volta das 22h deste sábado (30). Eles foram socorridos por companheiros da Polícia Militar e levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Um foi foi baleado na perna e o outro no rosto. O estado de saúde deles é considerado estável.



Segundo a PM, os militares foram atingidos quando voltavam de uma ocorrência de acidente de trânsito na Linha Vermelha. O clima ficou tenso na região e, enquanto os agentes tentavam retirar os colegas baleados, traficantes do Complexo de Israel, integrantes do TCP, intensificaram os tiros na região.

Em um vídeo, gravado no momento do tiroteio, é possível ver que ônibus e carros que passavam próximo ao acesso da comunidade Parada de Lucas tiveram que voltar na contramão.

CARROS TENDO E ÔNIBUS TENDO QUE VOLTAR DE RE PROXIMO A PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE CORDOVIL.

DURANTE UM TIROTEIO EM QUE TEVE DOIS POLICIAIS BALEADOS PELO PEIXÃO.

O CLIMA AINDA TENSO NA REGIÃO COM TRAFICANTES DO COMPLEXO DE ISRAEL TCP AGITADOS DANDO TOQUE DE RECOLHER. pic.twitter.com/t4c50kDktZ — QUITUNGO, GUAPORE E COMPLEXO DE ISRAEL NEWS (@Annimo57974956) May 1, 2022

A região é chamada de 'Complexo de Israel' e é integrada pelas comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. A região leva este nome por conta do domínio do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, adepto de símbolos do Estado de Israel como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana.

A ocorrência está em andamento na 38ª DP (Brás de Pina).