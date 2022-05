Na foto: Ayend Cristine Hammad e Samy Foaud Hammad - Reprodução/Redes Sociais

Rio - A estudante de Pedagogia Ayend Cristine Hammad, morta na última sexta-feira (29) pelo companheiro Samy Foaud Hammad, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio , foi enterrada na tarde deste domingo (1) no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O corpo da vítima foi encontrado dentro do apartamento do casal. Ela teve o rosto desfigurado e apresentava marcas de estrangulamento.

O criminoso foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), neste sábado (30), em um hotel no Centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, para onde fugiu após o crime. Samy foi encaminhado para o presídio de Benfica, também neste domingo, e será exonerado do cargo de chefia administrativa no Hospital Menino Jesus nesta segunda, dia em que também passará por uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio.

Ao fazer o reconhecimento do corpo, William Matheus Nascimento, irmão de Ayend, afirmou que o crime foi de uma brutalidade sem tamanho. "Infelizmente perdi minha irmã numa atrocidade de um cara que nunca se demonstrou violento. A brutalidade foi tanta que ele arrancou um dente dela. Graças a Deus ele já está preso", desabafou.

O rapaz ressaltou também que a irmã estava muito feliz de cursar a faculdade de Pedagogia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

"Ela fez o ENEM e passou pela cota de negros. O estágio dela ia começar na segunda-feira (2). Minha irmã estava totalmente contente. Infelizmente o sonho acabou. Hoje eu vou assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos dela. Ela só tinha a mim. Nossos pais morreram em 2003. Temos mais dois irmãos, mas moram fora do Brasil".