Vacinação contra a covid-19, gripe e sarampo continuarão nesta segunda-feira (2)Divulgação

Publicado 01/05/2022 15:05 | Atualizado 01/05/2022 15:10

Rio - A vacinação contra o sarampo e a gripe continuará nesta segunda-feira (2) pela cidade do Rio. De amanhã até o próximo sábado (7), crianças de seis a quatro anos, gestantes e puérperas poderão se vacinar. Já do dia 9 ao dia 14 de maio, é chegada a vez de trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (50 a 59 anos) e se inicia a fase de repescagem.

Já do dia 16 a 21 de maio, a vacinação começa para trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (40 a 49 anos) e também terá repescagem. Do dia 23 a 28 de maio, é a vez de trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (30 a 39 anos) e haverá uma nova repescagem.

De 30 de maio a 3 de junho, são trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (de 5 a 29 anos), além de repescagem. Para a vacinação, é importante que a população compareça aos postos com documento de identificação e a caderneta de vacinação.





Neste último sábado (30), a Prefeitura do Rio promoveu o Dia D de vacinação contra gripe e sarampo , mas os números de pessoas vacinadas ainda não foram divulgados. A previsão é que o balanço final saia na segunda-feira (2). A meta é imunizar cerca de 76,5 milhões de pessoas até o dia 3 de junho, data prevista para encerramento da campanha.

Todas as unidades de Atenção Primária vacinam a influenza e sarampo, podendo ser consultadas em prefeitura.rio/ondeseratendido.

Quarta dose da covid-19

Nesta segunda-feira (2) é retomada a vacinação para a quarta dose da covid-19. Pessoas com 70 anos ou mais estão aptas para receber o imunizante. Na terça-feira (3), também serão vacinados idosos com 70 anos ou mais. Já a partir de quarta-feira (4), até a próxima terça-feira (10), serão vacinadas pessoas com 65 anos ou mais. Vale lembrar que os postos não funcionam aos domingos.



De quarta-feira (11) em diante, idosos com 60 anos ou mais também poderão tomar a quarta dose da vacina. De acordo com o calendário da prefeitura, a vacinação seguirá até o dia 21 deste mês.

Pessoas com 80 anos ou mais já foram liberadas para tomar a segunda dose de reforço desde o dia 24 do mês passado.

Locais de vacinação contra a covid-19

* 8h a 17h



Clínicas da família e centros municipais de saúde. Confirme os locais de funcionamento em: prefeitura.rio/ondeseratendido



- Planetário da Gávea



- Cidade das Artes – Barra da Tijuca (substitui Clínica da Família José de Souza Herdy)



- Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Santa Cruz



- Policlínica José Paranhos Fontenelle – Olaria

* 9h a 17h



Shopping do Méier

* 9h a 16h



Corpo de Bombeiros 17º GBM – Copacabana

* 9h a 15h (12 anos ou mais)



UERJ – Maracanã



* 10h a 17h

Norte Shopping



Shopping Boulevard – Vila Isabel

* 10h a 16h (12 anos ou mais)



Botafogo Praia Shopping