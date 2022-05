No dia do trabalho, vagas são ofertadas pelo Cidade Integrada - Reprodução/Anasps

Publicado 01/05/2022 11:44 | Atualizado 01/05/2022 11:49

Rio- Um mutirão de serviços, com foco na oferta de empregos e emissão de documentos, além de atendimentos na área de saúde, bem estar e lazer é oferecido neste domingo (1º) pelo programa Cidade Integrada aos moradores do Jacarezinho.

A Secretaria de Trabalho e Renda oferta mais de 1.500 vagas de emprego para funções de confeiteiro, cortador de vidros, padeiro, manobrista, além de vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) para atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, repositor em supermercados, entre outras.



A ação acontece na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho e faz parte do RJ + Serviços, da Secretaria de Estado de Governo. O atendimento acontece até às 14h e as senhas serão distribuídas até às 12h.