Reformas em unidades do Restaurante do Povo

Publicado 01/05/2022 15:59 | Atualizado 01/05/2022 16:03

Rio - Ao todo, três unidades do 'Restaurantes do Povo' já estão em reforma pelo estado do Rio. Além de Madureira, na Zona Norte, a de Petrópolis, na Região Serrana, e a de Barra Mansa, no Sul Fluminense, também estão em obras. Segundo o Governo do Estado, as intervenções fazem parte do plano de expansão para minimizar os impactos da insegurança alimentar no Rio, afetada, principalmente, durante a pandemia da covid-19.



"A reconstrução do estado passa também pela área social. O PactoRJ veio neste momento de retomada do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, a insegurança alimentar voltou a assombrar os lares fluminenses. Por isso, decidimos expandir o projeto dos Restaurantes do Povo para mais locais do estado porque a dignidade começa com comida no prato para todos", ressaltou o governador Cláudio Castro.



As obras das três unidades estão a cargo da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras. O governo estadual estima que a unidade de Barra Mansa deve ser concluída em maio. Já Madureira e Petrópolis vão ser entregues à população em até 6 meses.



"A EMOP-RJ executa engenharia social e cumpre a sua função de promover a oferta de serviços públicos de qualidade à população, principalmente aos mais carentes, que precisam de serviços básicos para sobreviver ", afirmou o diretor-presidente da EMOP-RJ, André Braga.



Petrópolis: em obras, mas com refeições



Estadualizado em março, o Restaurante do Povo Regina de Lurdes Vieira, em Petrópolis, está recebendo a primeira reforma na unidade em 14 anos de existência. Mesmo em obras, a produção não foi interrompida. Para manter o serviço na cidade, que foi duramente atingida por fortes chuvas em fevereiro e março, as refeições estão sendo oferecidas em quentinhas nos três horários: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Unidades em funcionamento



Uma das unidades mais aguardadas pela população é a da Central do Brasil, na capital. A licitação para a escolha da empresa para as obras foi realizada em março pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. A empresa vencedora foi habilitada nesta última sexta-feira (29) e as intervenções devem começar em 20 dias.



O governo estadual mantém, além de Petrópolis, unidades do Restaurante do Povo em Campos, no Norte do estado, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Juntas, as três unidades servem 7.500 refeições diariamente.