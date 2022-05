Entre os presos, estavam cinco brasileiros, um espanhol e um francês - Divulgação/PF

Publicado 01/05/2022 12:23

Rio- A Polícia Federal apreendeu uma grande quantidade de cocaína encontrada em um rebocador com bandeira brasileira, na tarde da última sexta-feira (29). A abordagem foi realizada em ação conjunta com o Ministério da Defesa, por meio da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, e a Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos. De acordo com PF, a quantidade exata da droga ainda não foi contabilizada.



As sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante por tráfico de drogas: cinco brasileiros, um espanhol e um francês.