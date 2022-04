Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo acontece neste sábado em todo o país - Reprodução.

Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo acontece neste sábado em todo o paísReprodução.

Publicado 30/04/2022 09:42

Rio - No dia D de mobilização nacional contra a gripe e o sarampo, postos de Saúde em todo o país estão abertos neste sábado, 30, para o início da vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra as duas doenças. A inciativa marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação, que teve como alvo idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde.

Profissionais também foram chamados a atualizar a carteira de vacinação, caso não tenham tomado o imunizante contra o sarampo. Pelo calendário oficial do Ministério da Saúde, na segunda etapa, nos dias 2 de maio e 3 de junho, além do público infantil, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores da rede ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros também devem se vacinar.



A meta é imunizar cerca de 76,5 milhões de pessoas até o dia 3 de junho, data prevista para encerramento da campanha. No total, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para a vacinação.

Saiba as etapas da campanha e quais públicos serão atendidos:

- 1ª etapa - de 04/04 a 30/04: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.



- 2ª etapa - de 02/05 a 03/06: crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade.