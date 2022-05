Grupo promoveu noite de terror no bairro da Zona Norte - Reprodução

Publicado 01/05/2022 10:06 | Atualizado 01/05/2022 10:25

Rio - O bairro de Maria da Graça, na Zona Norte do Rio, viveu uma noite de terror, com uma onda de assaltos neste sábado (30). Um grupo de criminosos, divididos em pelo menos quatro carros, realizaram um arrastão em uma das ruas da região e, em seguida, roubaram clientes e funcionários de um posto de combustíveis.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que dois automóveis dos bandidos fecham uma rua para evitar que os motoristas fujam. As imagens mostram os criminosos armados, obrigando os ocupantes de diversos veículos a deixarem seus carros para que eles roubem os pertences. Alguns assaltantes chegam a xingar as pessoas. Após pegarem os objetos, eles mandam as vítimas voltarem para os seus carros e fogem.

Em outras imagens, dessa vez em um posto de combustíveis, os bandidos cercam o local, com dois carros em cada entrada do estabelecimento. Ao menos oito criminosos armados descem dos veículos e anunciam o assalto. O grupo rouba clientes dentro e fora de seus carros, além de uma frentista, que chega a ser revistada. Toda ação durou pouco menos de um minuto e a quadrilha volta para os automóveis, fugindo do local. Confira.