Ayend Hammad foi morta em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Marido é o principal suspeito - Divulgação

Ayend Hammad foi morta em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Marido é o principal suspeito Divulgação

Publicado 01/05/2022 08:22

Rio - O corpo de Ayend Cristine Hammad será enterrado neste domingo, às 17h30, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório terá início a partir das 14h30. A vítima, estudante de pedagogia, foi morta pelo companheiro, Samy Hammad, na tarde de sexta-feira (29), dentro do apartamento onde o casal morava , em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.