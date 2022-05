Dia nublado na Zona Portuária do Rio - Arquivo/ Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 01/05/2022 07:34

Rio - A cidade do Rio retornou ao estágio de normalidade, às 7h deste domingo, devido ausência de previsão de chuva moderada para as próximas três horas. O município entrou em estágio de mobilização às 18h30 deste sábado (30) , após cessar a forte chuva que caiu na cidade provocando muitos alagamentos, bolsões d'água e transtorno para os cariocas em vários pontos do Rio. A cidade estava em estágio de atenção desde às 23h45 de sexta-feira (29) devido às condições do tempo.

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Previsão do tempo

O posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano influenciará o tempo na cidade do Rio neste domingo. A cobertura do céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado e há previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada para o início da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Na segunda-feira (2), o céu fica parcialmente nublado com chuva fraca isolada durante a noite. A mínima é de 18ºC e a máxima de 31ºC. Na terça-feira (3) o sol retorna e não há previsão de chuva. A mínima é de 19ºC e a máxima de 32ºC. Na quarta-feira (4) o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. A mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 34ºC. Na quinta-feira (5) a previsão é de céu nublado a encoberto e com chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura cai significativamente com mínima de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Cidade afetada pelas chuvas





Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), duas casas ficaram totalmente destruídas pelo deslizamento e as outras duas, parcialmente. No total 12 famílias foram atendidas pela prefeitura. Sete delas foram removidas para abrigos e cinco delas retornaram às suas casas. Não houve vítimas e os bombeiros não chegaram a ser acionados para o local. Quatro casas desabaram, na madrugada deste sábado (30), na Praça Seca , na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu na Travessa Antonina, e teria sido provocado pelas chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada.Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), duas casas ficaram totalmente destruídas pelo deslizamento e as outras duas, parcialmente. No total 12 famílias foram atendidas pela prefeitura. Sete delas foram removidas para abrigos e cinco delas retornaram às suas casas. Não houve vítimas e os bombeiros não chegaram a ser acionados para o local.

Além disso, a Defesa Civil acionou 38 sirenes em 24 comunidades. Sendo elas: Alemão, Adeus, Barão,

Cachoeirinha, Cachoeirinha Grande, Cotia, Dona Francisca, Engenho da Rainha, Espírito Santo, Piancó, Pretos Forros, Rua Quirim, Travessa Antonina, Vila José de Anchieta, Nossa Senhora da Guia, Santa Terezinha, Ignácio Dias, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Nova Brasília, Palmeiras, Parque Alvorada, Rua Frey Gaspar e Morro do Céu.