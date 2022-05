A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Duque de Caxias) - Google / Reprodução

Publicado 02/05/2022 19:28 | Atualizado 02/05/2022 19:34

Rio - Um sargento da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi baleado na cabeça na manhã desta segunda-feira (2), após reagir a um assalto na Estrada do China, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, o militar, que estava dirigindo, foi abordado por dois criminosos que estavam em um Fiat Uno Vivace.

No susto, o policial acelerou o veículo e os bandidos dispararam contra ele. Apesar de estar ferido, o sargento continuou dirigindo até o 15° BPM (Duque de Caxias), onde pediu ajuda. Ele foi levado até o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e recebeu alta após atendimento médico.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que a equipe da região foi acionada para a ocorrência, mas quando chegou lá, o PM já tinha saído do local. Disse ainda que os criminosos conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Duque de Caxias).