Casa desabando após temporal que aconteceu no último sábado (30) - Arquivo Pessoal

Casa desabando após temporal que aconteceu no último sábado (30)Arquivo Pessoal

Publicado 02/05/2022 18:57 | Atualizado 02/05/2022 22:08

Rio - A forte chuva que atingiu São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no último sábado (30), ainda traz bastante transtorno para alguns moradores da região. Esse é o caso da arrumadeira Francisca Lucilene Ferreira, de 40 anos, mãe de três filhos. Ela, que mora na Rua Cidade Lisboa, no bairro Vista Alegre, relatou à reportagem que tem medo de perder sua casa, que foi parcialmente destruída por conta do temporal.



"Eu preciso de ajuda. Estou com medo de que chova de novo e desabe tudo", relatou a mulher, em tom de desespero.



O DIA entrou em contato com a Prefeitura de São Gonçalo por duas vezes pedindo um posicionamento. Em todas elas, profissionais disseram que uma equipe da Defesa Civil iria até o local para verificar os estragos. Na última mensagem, as equipes disseram que estariam na casa de Francisca nesta segunda-feira (2), mas não foi o que aconteceu, segundo a moradora.



Francisca disse ainda que por ficar preocupada com a família, decidiu ir hoje mesmo falar com um funcionário da prefeitura conhecido como "Café".



"Esse rapaz [Café] trabalha na prefeitura. Eu fui lá, eles atendem os moradores na Rua Alzira Vargas. Mostrei para ele as fotos da minha casa e ele me disse que eu sabia o risco de morar onde moro e que eu construí aqui perto do valão porque eu quis. Eu rebati e afirmei que comprei a casa pronta e disse que aqui nunca enche quando chove, mas que dessa vez aconteceu".



A mulher continua dizendo que foi destratada pelo funcionário, que alegou que "a prefeitura não poderia fazer nada, porque muita gente foi afetada pela chuva".



Em imagens enviadas para a reportagem, é possível ver um muro da casa e um portão de metal no chão. Ambos tocam a água do valão próximo à casa de Francisca. Além disso, dá para notar que há uma parede de tijolo quase desabando.

O DIA entrou em contato novamente com a Prefeitura de São Gonçalo, que alegou que a casa da arrumadeira foi vistoriada nesta tarde e interditada pela Defesa Civil, o que não aconteceu. Ao ser questionada, a pasta afirmou que enviará uma equipe até o local ainda hoje.

Atualização: Às 20h10 de hoje a moradora entrou em contato para informar que uma equipe da Defesa Civil esteve em sua residência. "Eles vieram aqui, olharam e vão ter que interditar. Vão voltar amanhã, aí eu vou saber o que irá acontecer", relatou dona Francisca.