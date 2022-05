Armas de fogo foram apreendidas em loja que já estava com o Certificado de Registro suspenso - Divulgação

Rio - Cerca de 110 armas de fogo foram apreendidas somente na última segunda-feira (2), em uma loja de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Os gerentes e sócios do estabelecimento serão intimados para apresentar a documentação relativa à compra e venda das armas e também será apurado se foi realizada alguma transação após a suspensão do Certificado de Registro do local.

fotogaleria Durante a operação da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme), que contou com a parceria do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro (SFPC), não foram apresentadas notas fiscais relativas à aquisição de 97 pistolas e 13 armas longas pelo estabelecimento. Além da apreensão, um inquérito foi instaurado para apurar o comércio ilegal de arma de fogo.