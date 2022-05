Com o suspeito, uma pistola foi apreendida - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/05/2022 11:18

Rio- A Polícia Militar prendeu um homem acusado de ameaçar mulheres na Estrada do Magarça, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (3). De acordo com a corporação, ele já tinha um mandado de prisão em aberto por participar com paramilitares de uma emboscada contra o dono de um serviço de mototáxi, em Nilópolis, na Baixada, com o objetivo de expandir a milícia que era liderada por Ecko para a região.

Ainda segundo a polícia, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência de que um homem estaria armado na Estrada do Magarça. Ao avistar a chegada da equipe, o suspeito se desfez de um material.

Os policiais também realizaram uma varredura no local e encontraram uma pistola e munições. Além disso, foi constatado que o veículo que estava com o suspeito seria roubado. A ocorrência foi encaminhada para a 57ªDP (Nilópolis), que investiga o caso.

Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi morto por policiais em junho do ano passado. Na época, ele era o criminoso mais procurado do Rio. O "Bonde do Ecko" é a maior milícia do estado e, após sua morte, o irmão do criminoso, Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu a liderança da organização. A quadrilha domina parte da Zona Oeste e da Baixada, extorquindo dinheiro de moradores e comerciantes em troca de segurança e serviços, como luz e água.