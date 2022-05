Ex-governador vai ser transferido de volta à Bangu após oito meses - Reprodução/TV Globo

Ex-governador vai ser transferido de volta à Bangu após oito mesesReprodução/TV Globo

Publicado 03/05/2022 11:20 | Atualizado 03/05/2022 11:34

fotogaleria Rio - A Corregedoria da Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira, uma nova fiscalização no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde o ex-governador Sérgio Cabral está preso. A corporação informou que os agentes apreenderam 13 aparelhos de televisão com kits de smart TV durante a inspeção.

Após a constatações das regalias, o ex-governador e outros seis detentos devem transferidos do BEP para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, presídio de segurança máxima Bangu 1, na Zona Oeste do Rio, ainda nesta terça-feira.

Por meio de nota, a PM informou que todas as decisões da Vara de Execuções Penais são "rigorosamente cumpridas". Com relação à transferência de internos, a PM ainda aguarda determinação judicial. A transferência foi determinada por decisão do juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Marcelo Rubioli.

Sérgio Cabral está no BEP desde setembro do ano passado. Anteriormente, ele cumpria pena em Bangu 8. A transferência foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, cumprindo uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.