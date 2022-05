Policiais invadem e ocupam casa de moradora no Jacarezinho - Reprodução/TV Globo

Policiais invadem e ocupam casa de moradora no JacarezinhoReprodução/TV Globo

Publicado 03/05/2022 12:15 | Atualizado 03/05/2022 12:16

Rio - A Defensoria Pública do Rio (DPRJ) informou, nesta terça-feira (3), que vai propor uma ação indenizatória contra o Estado para a família que teve a casa invadida e roubada durante três meses por policiais militares, na comunidade do Jacarezinho , na Zona Norte do Rio. A medida será adotada para compensar o sofrimento das vítimas e ressarcir os danos materiais.A DPRJ afirmou ainda que a família está fazendo um inventário de todos os bens que sumiram ou foram danificados, e que a relação dos itens será encaminhada para o órgão. O caso foi revelado pelo 'Fantástico', da TV Globo, depois que a dona da residência procurou o órgão no final de janeiro, dias após o Programa Cidade Integrada ter sido implantado no local, para comunicar que os policiais passaram a invadir sua casa de forma frequente e roubar pertences.A família só voltou para a residência no último dia 20, depois que o Ministério Público do Rio (MPRJ) teve determinação atendida pelo Comando do Batalhão de Choque (BPChq) e pela Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM), para garantir o retorno deles. Em nota, a Polícia Militar informou que ao tomar conhecimento da denúncia, determinou instauração de procedimento apuratório, que é conduzido pela Corregedoria da PM.A corporação disse que todos os envolvidos "na suposta invasão de domicílio denunciada pela moradora já foram identificados e ouvidos a termo" e que a "resposta imediata para apuração dos fatos segue a diretriz do comando da Corporação de total intransigência a desvios de conduta, mas, ao mesmo tempo, de garantir o pleno direito de defesa dos acusados."A polícia ressaltou ainda que para assegurar a transparência das ações de patrulhamento no Jacarezinho, foi instalado na quadra da escola de samba local um posto avançado da Corregedoria Geral da PM, que já recebeu mais de 30 denúncias de moradores, instaurando procedimentos apuratórios. Nesta segunda-feira (2), o governador do Rio pediu desculpa aos moradores da casa invadida. Cláudio Castro disse também que um processo está sendo feito para treinar a polícia.