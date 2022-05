Cláudio Castro se manifestou sobre denúncias contra policiais militares após implantação do Programa Cidade Integrada - Divulgação

Publicado 02/05/2022 10:46 | Atualizado 02/05/2022 11:04





O caso foi mostrado em reportagem exibida no "Fantástico", da TV Globo, onde uma moradora da comunidade do Jacarezinho denunciou que policiais militares invadiram e ocuparam a casa dela por um período de três meses, além de roubarem objetos e depredarem o local. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está investigando o caso e já recebeu mais denúncias sobre outras invasões. Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pediu desculpa aos moradores da residência que teria sido invadida e roubada por policiais militares , na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio."Como chefe do poder executivo, eu quero me desculpar com aquela família. Aquilo não tem justificativa. Não há instituição que mais puna que a Polícia Militar", disse Castro durante entrevista para a Super Rádio Tupi, na manhã desta segunda-feira (2). O governador ainda ressaltou que um processo está sendo feito para treinar a polícia.O caso foi mostrado em reportagem exibida no "Fantástico", da TV Globo, onde uma moradora da comunidade do Jacarezinho denunciou que policiais militares invadiram e ocuparam a casa dela por um período de três meses, além de roubarem objetos e depredarem o local. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está investigando o caso e já recebeu mais denúncias sobre outras invasões.

O MPRJ informou, por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar (2ª PJAM), teve determinação atendida pelo Comando do Batalhão de Choque (BPChq) e pela Corregedoria Geral da PMERJ (CGPM) no sentido de garantir o retorno de uma família à própria residência, na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A família, cuja identidade permanece em sigilo, pôde retornar para sua casa no último dia 20 de abril.