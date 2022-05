Carro que acabou atropelando homem na Avenida Brasil, altura do Parque União - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/05/2022 09:33 | Atualizado 02/05/2022 10:42

Rio - Um homem morreu após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (02), na Avenida Brasil, altura do Parque União, no Complexo da Maré.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para verificar a ocorrência, que aconteceu na pista sentido Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados às 5h13 para atender a um atropelamento causado por um carro. A vítima ainda não foi identificada.

O acidente causou transtornos no trânsito para quem estava indo para o Centro. O Centro de Operações Rio (COR) informou que as retenções chegavam até o bairro de Olaria, Zona Norte do Rio.