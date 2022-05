Ocorrência foi registrada na 53ª DP, em Mesquita - Reprodução / Google Maps

Publicado 02/05/2022 09:06

Rio - Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) prenderam neste domingo (01) um suspeito acusado de ser gerente do tráfico de drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita. Segundo a PM, o traficante conhecido como 'Maikinho' foi detido após se envolver em um acidente de trânsito e ser levado para um hospital da Baixada Fluminense.

A corporação acrescentou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).