Publicado 02/05/2022 01:00

Ao invés de atos, candidatos e eleitos deveriam ter notícias de relevância e esperança para a nação no primeiro Dia do Trabalhador pós-pandemia. Melhorar a confiança dos investidores no país já seria um primeiro passo para se pensar em anos melhores. Infelizmente, o que vivemos só causa o efeito contrário.

Os dados anunciados sobre desemprego no Brasil mostram estabilidade. Mas precisamos de muito mais. Quem está empregado, vê o poder de compra diminuir cada dia mais. As pessoas pegam empréstimo para comprar comida. O foco principal para os próximos anos precisa ser geração de emprego e renda.