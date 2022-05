Suspeito foi preso após confronto com o Bope - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio -



Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta segunda-feira (2), na comunidade da Cidade Alta, no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com apoio de veículos blindados, atuam nas proximidades da Estrada do Porto Velho. Há dois dias, dois policiais foram atacados a tiros por criminosos da região.

De acordo com a PM, na manhã de hoje, militares do Bope foram atacados por suspeitos armados e houve confronto. Após a troca de tiros, os policiais encontraram um homem ferido, que foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma granada defensiva, um rádio comunicador, munições e drogas.

Em outro ponto da Cidade Alta, um segundo suspeito também foi preso. Com ele, os militares apreenderam outro fuzil. Policiais circularam por diversos pontos da comunidade em busca de outros criminosos, armas e drogas. A operação segue em andamento. A ação acontece dois dias após dois PMs terem sido baleados na rua Lyrio Maurício da Fonseca, um dos acessos da comunidade Parada de Lucas, também no Complexo de Israel.

Os militares foram atacados quando voltavam de uma ocorrência de acidente de trânsito na Linha Vermelha. A dupla foi atingida no rosto e na perna e socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo a Polícia Militar, um deles já recebeu alta médica. O segundo segue internado no Hospital Central da Polícia Militar e seu estado de saúde é considerado estável.



A região chamada de Complexo de Israel é integrada pelas comunidades da Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. O local leva este nome por conta do domínio do traficante Álvaro Malaquias, o "Peixão", adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana.