O agente foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentosDivulgação

Publicado 02/05/2022 09:21

Rio- Um guarda municipal de São Gonçalo, identificado como Rodrigo Santos Soares, de 41 anos, morreu após ser baleado no município, na noite deste domingo (1º).



Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Clodomiro Antônio da Costa, no bairro Arsenal. No local, o agente foi encontrado ferido. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e fez o socorro ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).



Segundo a direção do hospital, Rodrigo deu entrada na unidade, recebeu atendimento de urgência, mas não resistiu aos ferimentos.



Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que "lamenta a morte violenta do guarda municipal e seguirá acompanhando o desdobramento do caso, prestando todo o apoio necessário na certeza de que as forças policiais irão elucidar esse crime e prender os criminosos".

Segundo o órgão, o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, e o comandante da Guarda Municipal, Antônio dos Santos, assim que foram informados sobre o caso, estiveram no hospital para prestar auxílio à vítima quando ele ainda passava pela uma cirurgia.



A Prefeitura informou ainda que se solidariza com a família do guarda neste momento de dor e se coloca à disposição e que a Guarda Municipal de São Gonçalo está dando todo o suporte necessário e atendimento psicológico à esposa e familiares do agente.



A ocorrência encaminhada para a 75ª DP (Rio do Ouro), mas a Polícia Civil ainda não deu informações.