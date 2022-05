Até o momento, não há informação de presos ou apreensões durante a ação - Divulgação/Detro

Até o momento, não há informação de presos ou apreensões durante a açãoDivulgação/Detro

Publicado 02/05/2022 09:28 | Atualizado 02/05/2022 10:06

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) realizam na manhã desta segunda-feira (02) uma operação contra a circulação de vans ilegais em Magé, no bairro de Piabetá, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o esquema seria controlado por uma milícia.

Segundo o Detro, a ação ocorreu após o Núcleo de Inteligência do órgão perceber a intensa operação desses veículos ilegais pela região e confirmar o delito através de imagens de câmeras de segurança.

O Detro atua com equipes de fiscalização e reboques no local. Já DRFA trabalha na identificação de veículos clonados, roubados e eventual crime de exercício ilegal da profissão de condutor de transporte alternativo. Até o momento, não há informação de presos ou apreensões durante a ação.