Policiais invadem e ocupam casa de moradora no Jacarezinho - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/05/2022 10:57 | Atualizado 02/05/2022 11:41

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está investigando a denúncia de uma moradora da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, alegando que policiais militares invadiram e ocuparam a casa dela por um período de três meses, além de roubarem objetos e depredarem o local. A vítima também diz ser alvo de ameaças por parte dos agentes.

O caso foi revelado pelo Fantástico, da TV Globo. A dona da residência invadida procurou a Defensoria Pública no final de janeiro, dias após o Programa Cidade Integrada ter sido implantado na comunidade. De acordo com a mulher, os policiais passaram a invadir sua casa de forma frequente. O MPRJ ainda recebeu as denúncias de outros moradores alegando que também tiveram suas casas invadidas por PMs.

Foi no Jacarezinho em que ocorreu a operação da Polícia Civil mais letal do Rio de Janeiro, em maio de 2021, onde 28 pessoas foram mortas durante a ação. Na época, vídeos nas redes sociais mostravam moradores limpando o sangue dos mortos do chão e das paredes.A denunciante contou que não retornou mais para a sua casa com medo de que os policiais invadissem novamente e que tinha medo de sofrer represálias dos policiais. Além disso, a mulher também declarou que "os policias começaram a 'mandar recado, dizendo que era para a declarante não retornar para casa porque eles precisavam de um lugar pra ficar durante o serviço".Quando os invadores saíam, ela entrava na casa para verificar os estragos, até que decidiu passar a gravar toda a ação e colocou uma câmera escondida em casa. Nas imagens, é possível ver os policiais entrando calmos na residência, com armas abaixadas e pedindo para ligar o ar condicionado. Ao descobrir a existência da câmera, eles tentam arrancá-la do local.Depois da casa ser usada por bastante tempo, passou a ser depredada, de acordo com a moradora. Primeiro, ela reparou o sumiço de pequenos objetos, como perfumes e bijuterias, depois, desapareceram eletrodomésticos, como o fogão e o chuveiro, portas dos armários, tomadas e até mesmo lâmpadas e interruptores. Nem mesmo as roupas foram poupadas, todas foram levadas pelos agentes.O MPRJ informou, por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar (2ª PJAM), teve determinação atendida pelo Comando do Batalhão de Choque (BPChq) e pela Corregedoria Geral da PMERJ (CGPM) no sentido de garantir o retorno de uma família à própria residência, na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A família, cuja identidade permanece em sigilo, pôde retornar para sua casa no último dia 20 de abril. A Defensoria Pública do Estado (DPERJ) encaminhou o caso ao MPRJ que, então, realizou a oitiva das vítimas e tomou as demais medidas visando a rápida resolução do caso.O promotor de Justiça Paulo Roberto Mello Cunha requisitou a instauração de Inquérito Policial Militar e a adoção de providências para identificação dos policiais, maior fiscalização e controle para cessar tais práticas criminosas e a garantia do retorno da família para casa.O procedimento do MPRJ, em que foram ouvidas a vítimas, foi encaminhado à CGPM e os PMs envolvidos já foram identificados. A partir da próxima semana, os autos do IPM serão enviados à 2ª PJAM para análise acerca do oferecimento da Denúncia à Auditoria de Justiça Militar.