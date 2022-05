Mattheus tentava matar homem que tinha dívida com o tráfico, mas tiro atingiu Karina - Reprodução

Publicado 04/05/2022 09:58

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), o criminoso apontado como autor do disparo que matou a menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, na noite do último domingo (1º), em Volta Fria, no município de Angra dos Reis , na Costa Verde. Com apoio da Polícia Federal, os agentes encontraram Mattheus dos Santos Machado, conhecido como "Coroa", de 20 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.De acordo com a 166ª DP (Angra dos Reis), os policiais estiveram no bairro do Colubandê para verificar uma informação de que Mattheus estaria escondido na casa de seu pai. No local, os agentes o encontraram e um mandado de prisão temporária foi cumprido contra ele. Nesta segunda-feira (2), outro envolvido no crime foi preso quando seria executado por traficantes. "Praticamente em dois dias, demos uma resposta rápida a esse evento trágico em Angra dos Reis. Em dois dias, nós investigamos, representamos pela prisão temporária e, com a agilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário, conseguimos o mandado de prisão. E, em conjunto com a Polícia Federal, fomos cumprir esse mandado no Colubandê, onde o vulgo Coroa estava escondido, na casa do pai", disse o delegado titular da distrital, Vilson de Almeida.A morte de Karina aconteceu quando criminosos tentavam matar um usuário de drogas que estaria com dívidas com os traficantes. Felype da Silva Ribeiro, de 18 anos, preso na segunda-feira, transportou "Coroa" de motocicleta para que ele atirasse contra o homem. Entretanto, a criança, que brincava entre as ruas Luiz Pascou Vicaroni e João Gregório Galindo, acabou sendo atingida no pescoço e não resistiu.