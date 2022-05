Suspeito tentaram fugir de abordagem, mas acabaram presos - Divulagção/PRF

Publicado 04/05/2022 12:27 | Atualizado 04/05/2022 12:35

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam três suspeitos na madrugada desta quarta-feira (04) após uma tentativa de fuga na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com eles foram apreendidas uma pistola com a numeração raspada e doze munições intactas de 9 mm.



De acordo com a PRF, agentes descobriram que criminosos teriam assaltado um posto de combustível na Dutra. Com isso, foi realizado um ponto de fiscalização em Nova Iguaçu. Em meio às abordagens, um veículo vermelho tentou fugir dos policiais.



Ainda segundo a PRF, neste momento, os agentes iniciaram uma perseguição ao carro e foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve confronto na via e o condutor do veículo vermelho perdeu o controle, batendo em um barranco.



Após a prisão dos três homens, foi encontrado no interior do carro uma pistola 9 mm com a numeração raspada, doze munições da mesma arma, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 692,50.



Posteriormente, os agentes descobriram que o trio também teria tentado assaltar um caminhoneiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.