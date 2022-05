Suspeito de ter violentado e matado a jovem - Reprodução

Publicado 04/05/2022 11:01



Rio - O homem acusado de ter matado e enterrado em seu quintal a jovem Rio - O homem acusado de ter matado e enterrado em seu quintal a jovem Thuane da Silva, de 20 anos , em Magé, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (2), não deveria estar em liberdade. Iranildo Martins da Silva estava preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico quando recebeu o indulto natalino e não voltou para a cadeia onde cumpria pena.

Na manhã desta quarta-feira (4), um mandado de prisão contra Iranildo foi expedido pela Justiça. Ele já é considerado foragido. De acordo com Simone Carla da Silva, mãe de Thuane , o criminoso teria fugido para uma comunidade próxima após ser descoberto.

De acordo com a delegada Ana Carolina Lemos, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, ele ainda não foi capturado, mas a polícia está investigando seu paradeiro. As investigações apontam que o criminoso estaria escondido na comunidade Rodrigues Alves, no bairro Jardim Imbariê, em Duque de Caxias.

Relembre o caso

Thuane da Silva foi encontrada morta e enterrada no quintal de Iranildo após sair de casa para ir ao mercado para a mãe. Segundo a família, o corpo da vítima tinha marcas de violência sexual.

A mãe da jovem, Simone Carla da Silva, disse ter ouvido gritos vindo da casa de um vizinho enquanto procurava a menina, mas não pensou ser da menina.

"Eu tenho uma papelaria na esquina, onde eu e ela trabalhamos. Eu tinha ido na papelaria e pedi para ela comprar um legume para mim duas ruas depois. A gente ligando e ela não atendia, quando eu cheguei em casa, o legume já estava lá, a bicicleta já estava. No momento que eu tinha ido para a papelaria e ela tinha ido no sacolão, eu passei na rua com uma outra vizinha escutamos um grito de 'socorro, mãe, socorro', só que atrás de umas vizinhas que tem muitos jovens", contou.

Simone ainda tentou procurar a vítima dentro da casa do criminoso, sem sucesso. Horas depois, o corpo da menina foi encontrado por agentes da Polícia Militae e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.

Thuane foi enterrada nesta terça-feira no Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Taquara), no Jardim Imbariê, em Duque de Caxias.