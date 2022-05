'Gordo Sujo' iniciou sua jornada no tráfico de drogas ainda na adolescência, em 2014, em que exercia a função de gerente em uma das bocas de fumo na comunidade do MIC - Divulgação

Publicado 04/05/2022 08:20 | Atualizado 04/05/2022 08:24

Rio - Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói) prenderam, na tarde desta terça-feira, o traficante Gabriel Souza Benedito, conhecido como "Gordo Sujo", na Rua Dezoito do Forte, no Mutuá, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, o criminoso, de 26 anos, estava foragido da Justiça e era o responsável por chefiar o tráfico de drogas na comunidade do MIC, localizada no bairro Ilha da Conceição, em Niterói.

De acordo com dados de inteligência obtidos pela DPCA, "Gordo Sujo" iniciou sua jornada no tráfico de drogas ainda na adolescência, em 2014, em que exercia a função de gerente em uma das bocas de fumo na comunidade do MIC.



Em setembro de 2015, ele foi preso pela segunda vez após ter praticado o crime de Homicídio Qualificado e, em 2017, preso novamente por Tráfico, Associação para o Tráfico e Porte Ilegal de Arma de Fogo, período em que já comandava o tráfico de drogas na Ilha da Conceição.



"A prisão de "Gordo Sujo" é mais um resultado do monitoramento realizado pelo Setor de Inteligência da DPCA-Niterói, que tem o objetivo de desarticular as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas na região de Niterói que recrutam crianças e adolescentes para integrarem seus quadros", informou a polícia.



Contra Gabriel Benedito, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Associação Para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, com aumento de pena por Tráfico Ilícito de Drogas, com pedido de Prisão Definitiva.