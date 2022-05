Criminosos ateiam fogo em barricada em um dos acessos da comunidade da Serrinha, na Zona Norte do Rio, a fim de impedir o avanço da PM - Reprodução TV Globo

Publicado 04/05/2022 06:57 | Atualizado 04/05/2022 07:57

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) realizam, nesta quarta-feira, uma operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, criminosos atearam fogo em uma barricada em um dos acessos à comunidade, a fim de tentar dificultar o avanço os agentes.

A ação tem o objetivo de verificar denúncias, desarticular práticas criminosas relacionadas aos roubos de veículos, localizar e retirar barricadas colocadas em vias públicas e coibir movimentações de grupos criminosos na região. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Nas redes sociais, há relatos de tiroteios logo no início da manhã. "Bala voando m Madureira! O pobre passando sufoco já cedo", reclamou uma moradora. "A gente não tem paz", lamentou outro.