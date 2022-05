Drogas apreendidas na comunidade do Jacarezinho - Divulgação / PMERJ

Drogas apreendidas na comunidade do JacarezinhoDivulgação / PMERJ

Publicado 04/05/2022 09:15

Rio - Policiais militares da UPP do Jacarezinho prenderam nesta quarta-feira (04) duas pessoas com drogas na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, com os presos foram apreendidos 452 papelotes de crack, 252 papelotes de cocaína, 54 papelotes de maconha e 49 frascos de loló. A prisão foi realizada durante um patrulhamento de rotina realizado pelos agentes.

A ocorrência e os suspeitos foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca).