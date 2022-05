Segundo a polícia, o acusado utilizava uma sala de bate-papo virtual para divulgar conteúdos de pornografia infantil e fazia uso de filtros que indicavam seus interesses sexuais - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 08:41 | Atualizado 04/05/2022 13:18

fotogaleria Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira, um homem acusado de pornografia infantil e abuso sexual de criança, no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio. Os agentes deflagraram a "Operação Sala Proibida" e cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito, na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PF, o homem utilizava uma sala de bate-papo virtual para divulgar conteúdos de pornografia infantil e fazia uso de filtros que indicavam seus interesses sexuais, como a idade das vítimas, por exemplo. O investigado, que não teve a identidade revelada, já trabalhou com educação infantil e já foi anteriormente processado por crimes. A pena prevista é de até seis anos de reclusão, mais multa.

"As investigações tiveram início em razão de publicações de imagens de pornografia infantojuvenil em salas de bate-papo. Com a utilização de ferramentas tecnológicas avançadas e sofisticadas, a gente conseguiu rastrear atividades praticadas na rede e identificar o suspeito. Os suspeitos também utilizam de alguma estratégia e técnica para tentar de alguma forma assegurar o anonimato e assim acreditarem que vão conseguir a impunidade, mas a gente tem tecnologia suficiente para conseguir fazer esse monitoramento nas redes e identificar quais atividades estão sendo desenvolvidas e a autoria do crime", disse a delegada Paula Mary Reis de Albuquerque, que completou:

"Sempre chama atenção, mesmo para quem já está acostumado com esse tipo de investigação, o teor das imagens, o grau das violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes, assim como a idade das vítimas".



Os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a realização dos exames periciais visando à coleta de provas digitais, as quais ficam armazenadas nos equipamentos eletrônicos.

Este mês acontece a campanha "Maio Laranja", de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diversas ações de prevenção e repressão são realizadas no país objetivando a conscientização deste problema gravíssimo, atual e silencioso, já que a questão da violência sexual infantojuvenil ainda é um tabu social, o que contribui para a perpetuação dos abusos e subnotificações de crimes dessa natureza.