Material apreendido pelos policiais em NiteróiDivulgação / PMERJ

Publicado 04/05/2022 10:22

Rio - Um policial militar ficou ferido após confronto com bandidos na última terça-feira (03) perto da comunidade Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana. Durante a ação, duas pessoas foram presas e um menor apreendido.

De acordo com a corporação, agentes realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando tentaram abordar dois suspeitos que estavam em uma moto. Eles fugiram em direção à comunidade e efetuaram disparos contra os policiais. O PM ferido foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde foi atendido e recebeu alta horas depois.

Após o tiroteio, os policiais fizeram um cerco na região e prenderam duas pessoas. Um menor também acabou apreendido. Duas pistolas, um rádio comunicador, munições, 226 pinos de cocaína, 104 trouxinhas de maconha e 19 pedras de crack foram apreendidos com o trio.

O caso foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca).