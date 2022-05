Policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam Matheus Silveira de Oliveira, que será encaminhado à justiça para audiência de custódia - Reprodução

Publicado 04/05/2022 11:40 | Atualizado 04/05/2022 12:49

Rio - Foi preso, na noite da última terça-feira (3), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, o acusado de pertencer ao grupo que roubou e tentou matar um pai de santo em junho de 2021. A operação foi realizada por policiais civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e contou com trabalho de inteligência. Matheus Silveira de Oliveira será encaminhado à justiça para audiência de custódia.



De acordo com policiais, Matheus e Janaína Faria Monaco trabalhavam no terreiro do pai de santo. Em uma determinada ocasião, houve um furto de R$ 4.500 da vítima que suspeitou da dupla e mandou eles embora. Janaína prometeu vingança e no dia 19 de junho de 2021 o grupo se organizou e marcou uma 'falsa' consulta com o pai de santo para matá-lo.



Nessa noite, um dos integrantes da quadrilha, Marlon Ferreira Assis do Nascimento, foi até o local e desligou a energia. Foi quando realizou golpes de tesoura no corpo da vítima, tentando colocar fogo nela que, desesperada, se jogou da janela do segundo andar. O pai de santo se fingiu de morto enquanto estava caído no telhado e chegou a ouvir o criminoso comemorar e informar aos demais participantes sua morte pelo viva voz do telefone.



Segundo as investigações, antes dos golpes de tesoura, Marlon obrigou a vítima a transferir através de pix R$1.703,00 para Matheus. Marlon foi preso pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) no dia 2 de maio.