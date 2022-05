Policiamento será feito das 8h até às 2h - Divulgação/SEOP

Publicado 04/05/2022 11:49

Rio - O programa Rio+Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), ampliou nesta terça-feira (03) os horários dos patrulhamentos em Copacabana durante a noite, devido ao aumento no número de furtos efetuados na região nos últimos meses. A partir de agora, o policiamento será feito de 8h às 2h, todos os dias. Anteriormente, as rondas terminavam às 20h.

"O programa Rio+Seguro é uma das formas utilizadas pela Prefeitura para contribuir para a segurança pública. Estamos intensificando as abordagens e o patrulhamento para auxiliarmos na redução dos crimes de furto, principalmente", ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

No Rio+Seguro, guardas municipais e PMs, contratados em suas folgas pela Prefeitura do Rio, atuam no patrulhamento diário e também em ações conjuntas de ordenamento urbano, envolvendo diversos órgãos municipais. Segundo a Seop, apenas em 2022, o programa realizou cerca de 1.900 abordagens, com 32 prisões.

O presidente da Associação de Moradores Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães, comemora a novidade e avalia que o reforço é fundamental que que moradores da região se sintam mais seguros. "Achamos a ideia excelente, de forma a contribuir com a melhoria da sensação de segurança dos moradores, principalmente a noite", completa.

Aumento de crimes na Zona Sul

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um aumento de 96% nos furtos em Copacabana e no Leme, na Zona Sul. De janeiro a março de 2022, foram 2.010 casos. No mesmo período do ano passado, foram 1.026.

Na última quinta-feira, a famosa estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade, localizada na altura do posto 6, da Avenida Atlântica, teve novamente seus óculos furtados. Apesar do local ser monitorado por câmeras de segurança, vândalos não se intimidam em praticar delitos contra o monumento.