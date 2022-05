O jovem de 16 anos foi enterrado no Cemitério Memorial de Macaé - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/05/2022 12:34 | Atualizado 04/05/2022 12:37

Rio - A morte do adolescente Kleiton Souza, de 16 anos, gerou comoção no município de Macaé, no Norte Fluminense. O jovem foi vítima de uma bala perdida, nesta segunda-feira (2), quando recebia atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Lagomar. Nas redes sociais, moradores da região lamentaram o caso e se queixaram da violência local.Em uma publicação, uma prima do adolescente pediu orações para a família. Kleiton deu entrada na unidade de saúde para fazer um curativo no pé, após se machucar durante uma partida de futebol. Testemunhas afirmaram que houve um tiroteio na parte externa da UPA e uma bala perfurou a estrutura do local, atingindo o jovem. Não houve invasão e não há registro de outros feridos, segundo a Prefeitura de Macaé."Gostaria de pedir oração pela minha família nesse momento. Infelizmente meu primo Kleiton não resistiu. É meu primo, seus sonhos foram interrompidos. Um lugar que era pra você fazer um simples curativo no pé, você foi vítima de uma bala perdida dentro de um hospital. Macaé pede socorro, aonde vamos parar…", desabafou a familiar do jovem."Era a hora dele fazer um curativo no pé e voltar para casa, mas nesse país não tem nada, muito menos segurança pública!", comentou uma pessoa nas redes sociais. "Infelizmente não vai dar em nada! Vai ser mais um inocente morto por uma bala perdida e ninguém irá fazer nada. Infelizmente o Brasil é uma terra sem lei", lamentou outra. "Macaé está largado. Segurança pública zero", apontou mais uma.De acordo com a Polícia Militar, não havia operação policial no momento em que a vítima foi atingida. A corporação foi acionada para escoltar o ferido da UPA para o Hospital Público Municipal de Macaé, onde ele passou por uma cirurgia no abdômen, mas não resistiu. O corpo de Kleiton foi sepultado nesta terça-feira (3), no Cemitério Memorial de Macaé. A Polícia Civil realiza diligências para identificar a autoria do disparo.