Arma usada por dupla que tentou roubar carga de cerveja em Benfica, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Arma usada por dupla que tentou roubar carga de cerveja em Benfica, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 04/05/2022 13:59

Rio - Dois criminosos que faziam motorista e ajudante de um caminhão reféns durante uma tentativa de roubo de carga de bebidas, na manhã desta quarta-feira, foram presos na esquina das ruas São Luiz Gonzaga e Horácio Cardoso Francos, em Benfica, Zona Norte do Rio. Agentes da UPP de Manguinhos flagraram os bandidos, identificados como Rodrigo Ferreira Rodrigues, de 19 anos, e Matheus Alves de Melo, de 21, na cabine do caminhão e interceptaram o veículo.



Uma outra dupla, que dava cobertura para os criminosos, entrou em confronto com os policiais e fugiu em direção à comunidade do Arará, em Manguinhos. Ninguém ficou ferido na troca de tiros. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos e a carga de cerveja, avaliada em R$ 24 mil foi recuperada. Os militares também recuperaram com a dupla um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão) e, em seguida, encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).