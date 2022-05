Iranildo Martins da Silva é o principal suspeito de ter matado Thuane da Silva - Foto: Reprodução / Portal dos Procurados

Publicado 04/05/2022 15:46

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam resultar na prisão de Iranildo Martins da Silva, 26 anos. Ele é o principal suspeito de ter assassinado Thuane da Silva Machado , 20 anos, em Magé, na Baixada Fluminense. A jovem foi encontrada com marcas de violência sexual após ter sido enterrada no quintal da casa de Iranildo. Ele é considerado foragido da Justiça

A mãe da jovem, Simone Carla da Silva , disse que ouviu gritos da casa do vizinho enquanto procurava pela filha. Ela tentou procurar Thuane na casa de Iranildo, mas não teve sucesso. Horas depois, policiais militares encontraram a jovem enterrada no quintal e a encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Iranildo é considerado foragido desde 24 de dezembro de 2021, quando recebeu o indulto de Natal. Ele não retornou para o Instituto Penal Vicente Piragibe, onde cumpria regime semiaberto. Ele estava preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A mãe de Thuane acredita que o criminoso teria fugido para uma comunidade próxima após ser descoberto. De acordo com a delegada Ana Carolina Lemos, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, ele ainda não foi capturado, mas a polícia está investigando seu paradeiro. As investigações apontam que o criminoso estaria escondido na comunidade Rodrigues Alves, no bairro Jardim Imbariê, em Duque de Caxias.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).