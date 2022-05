Fila na 16ª Zona Eleitoral para regularização do título de eleitor - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 15:14

Rio - Termina nesta quarta-feira (4) o prazo de regularização do título de eleitor e para que brasileiros com 16 anos ou mais peçam a primeira via do documento a tempo de votar nas próximas eleições, no dia 2 de outubro. Para os cariocas, o dia foi marcado por muitas filas em zonas eleitorais e lentidão nos sistemas.



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pede para que os eleitores priorizem a regularização por meio do site Título Net e que se dirijam aos cartórios somente em casos de extrema importância.



Na 16ª Zona Eleitoral, na Rua Conde de Baependi, no Flamengo, a fila para pedir a primeira via ou regularizar o título contava com mais de 100 pessoas aguardando atendimento.