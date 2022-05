Glaidson, ao lado mulher, Mirelis, segue preso após oito meses de investigação do esquema de pirâmide que lidera - Divulgação

Glaidson, ao lado mulher, Mirelis, segue preso após oito meses de investigação do esquema de pirâmide que lideraDivulgação

Publicado 09/05/2022 13:53 | Atualizado 09/05/2022 14:40

Rio - Preso preventivamente há oito meses no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, Glaidson Acácio dos Santos não tem deixado a vida atrás das grades atrapalhar seus planos. Conhecido como 'Faraó dos bitcoins', o ex-garçom, que é acusado de comandar o esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de investidores e até tentativa de homicídio, se filiou ao partido partido Democracia Cristã (DC) no último dia da janela partidária, 2 de abril, e avalia seriamente a concorrer ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, de acordo com a 'Veja'.

Da cadeia, o 'Faraó dos Bitcoins' criou o canal 'Fale com o Glaidson' e, por meio das redes sociais, tem monetizado e pagado, com criptomoedas, os funcionário da empresa. Em diferentes plataformas, ele responde a perguntas e tira dúvidas de internautas e clientes.

Filiado ao DC, sigla de José Maria Eymael, pré-candidato à presidência da República pela sexta vez, Glaidson pretende investir na política. Como está preso preventivamente e, portanto, ainda não foi julgado e condenado em instância alguma pela Justiça, a possível candidatura não poderia ser barrada pela Lei da Ficha Limpa.

Suspeito de chefiar um esquema ilegal de operações em criptomoedas, ele foi preso durante a execução da 'Operação Kryptos' e responde acusações de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Na extensa lista de possíveis crimes ainda consta a suspeita de tentativa de homicídio, na condição de mandante da morte de um concorrente no mercado de criptomoedas em Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos do Rio, base das operações do grupo.