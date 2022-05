Caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti) - Divulgação/Polícia Civil

09/05/2022

Rio - Uma criança de aproximadamente 11 anos morreu, na tarde deste domingo (8), ao ser atropelada por um automóvel, na Via Light, na altura do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado para local às 16h30, onde o quartel de Nova Iguaçu encontrou um menino, já sem vida, na pista sentido Pavuna, na Zona Norte, próximo a passarela verde.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) realizava patrulhamento na via, quando se depararam com o atropelamento. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio culposo provocado por atropelamento. A perícia foi realizada no local. Testemunhas e familiares da vítima serão ouvidos. Os agentes também aguardam a conclusão dos laudos.

Mãe e filho são atropelados em Duque de Caxias

Também neste domingo (8), mãe e filho foram atropelados por uma motocicleta quando atravessavam a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tamires da Silva Soares de Souza, de 32 anos, e Daniel Soares de Souza, de 4, estavam no canteiro que separa as pistas, aguardando para atravessar, até que um carro prata para e eles então cruzam a via, correndo, mas são surpreendidos pela moto, que os atropela.

Tamires, Daniel e o condutor Vanderlei Moreira de Macedo, 46, foram socorridos para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. A criança passou por cirurgia para correção do afundamento de crânio, da fratura no fêmur e sutura do rosto. O estado de saúde dele é grave, mas estável. A mulher sofreu uma fratura em ossos da perna esquerda, passou por procedimento cirúrgico e seu quadro clínico é estável. Já o motorista foi atendido por conta de dores e recebeu alta ainda na noite de ontem.