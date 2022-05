John Kennedy não estava no veículo no momento da abordagem - Reprodução

John Kennedy não estava no veículo no momento da abordagemReprodução

Publicado 09/05/2022 12:39 | Atualizado 09/05/2022 13:06

Rio - O jogador John Kennedy, do Fluminense, prestou declaração por volta das 11h do último domingo (8), na 71ª DP (Itaboraí), e informou que não tinha se preocupado em verificar se o amigo era habilitado antes de emprestar o carro, que foi encontrado com 10 gramas de maconha. A ocorrência foi encaminhada para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) nesta segunda-feira (9).

De acordo com a delegada titular, Norma Lacerda, o jogador, que também estava no “Baile da Reta”, tinha emprestado o veículo para o colega levar duas meninas para casa. John Kennedy foi autuado por permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, assim como previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. O atleta não estava no carro. Brenno Faria Alon e Wallace Luiz Veiga de Aquino não tinham passagem pela polícia e vão responder por porte ilegal de drogas para consumo próprio.

Entenda o caso



O carro do jogador John Kennedy foi apreendido por policiais da Operação Itaboraí Presente na manhã do último domingo (8), na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a polícia, os agentes pararam o carro que estava Brenno e Wallace, sendo que quem estava dirigindo não possuía carteira de habilitação. Durante a operação, foi constatado que o jogador John Kennedy é o dono do veículo e ambos afirmaram estar saindo do “Baile da Reta”, onde o jogador também teria passado a noite.