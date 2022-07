Solange Mendes da Silva, morta na manhã desta sexta no Complexo do Alemão - Divulgação

Publicado 22/07/2022 17:13 | Atualizado 22/07/2022 17:39

Rio - A paróquia onde Solange Mendes, de 49 anos, congregava publicou nota de pesar pela morte da moradora do Complexo da Penha, nesta sexta-feira (22), durante uma troca de tiros na região. A mulher foi baleada quando saía de casa, na localidade conhecida como Caixa D'Água, na Penha, Zona Norte. Com ela, o número de mortos no complexo de comunidades após o início de operação chega a 19. Desse total, 16 eram suspeitos e 11 já foram identificados.

"Hoje é um dia triste para nossa comunidade paroquial. Solange Mendes parte da vida terrena para os braços do pai. A vida dos justos irmãos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Dai-lhe, Senhor, repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz", compartilhou a página da Paróquia São José, de Ramos, no Facebook.



Usuários da rede que conheciam a moradora da comunidade também lamentaram sua morte. "É muito triste. Eu estou sem chão. Não dá para acreditar que você se foi, minha linda", comentou uma amiga da vítima na rede social. "Sentiremos sua falta", compartilhou outro.



Solange era conhecida como Solange das quentinhas e costumava vender refeições em uma pensão na região. Ela vivia no Beco do Borges, no Largo da Vivi, no interior do Alemão. De acordo com testemunhas, a Solange chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

O DIA tentou contato com familiares de Solange, mas ninguém quis comentar o caso. A vendedora de quentinhas deve ser enterrada neste sábado, mas ainda não há confirmação do local e horário.

Em nota, a Polícia Militar negou que houvesse confronto na localidade onde Solange foi morta. A Polícia Militar informou agentes foram atacados e a vítima foi encontrada ferida. Em seguida, ela foi socorrida pelos policiais militares para o Hospital Getúlio Vargas, sem que houvesse troca de tiros.

Primeira vítima

Além dela, Letícia dos Salles, de 50 anos, também foi morta durante a operação no Complexo do Alemão. Letícia retornava da casa das filhas na comunidade, nesta quinta-feira, quando o carro onde ela estava foi surpreendido por disparos, na Rua Itararé, em frente ao Colégio Estadual Tim Lopez. O tiro atingiu o peito de Letícia, que chegou a ser socorrida para a UPA do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos.

No mesmo momento, uma ação policial com cerca de 400 policiais, 10 blindados e 4 aeronaves realizavam incursões na comunidade para prender criminosos que realizariam crimes em bairros no entorno. Ao todo, 19 pessoas foram mortas na ação, sendo duas vítimas, um PM e 16 apontados como suspeitos.