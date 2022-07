Movimentação próximo a UPA do Alemão, nesta sexta-feira(22). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Movimentação próximo a UPA do Alemão, nesta sexta-feira(22).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/07/2022 18:28

Rio - A Polícia Civil retificou, na noite desta sexta-feira (22), parao número total de mortos na operação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio . Anteriormente, o órgão havia contabilizado o suspeito, 38, na lista de óbitos, no entanto, ele sobreviveu e está preso em flagrante. Roberto tem duas anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas.