O acidente ocorreu com o BRT da linha 12, que faz o trajeto Pingo D’água a Alvorada, próximo à estação Guiomar Novaes, no Recreio, na Zona Oeste - Divulgação/MOBI-RIO

O acidente ocorreu com o BRT da linha 12, que faz o trajeto Pingo D’água a Alvorada, próximo à estação Guiomar Novaes, no Recreio, na Zona OesteDivulgação/MOBI-RIO

Publicado 24/07/2022 15:31

Rio- Um motociclista ficou ferido após colidir com um BRT da linha 12, que faz o trajeto Pingo D’água a Alvorada, próximo à estação Guiomar Novaes, no Recreio, na Zona Oeste, na manhã deste domingo (24).

De acordo com a Mobi-Rio, concessionária que administra o sistema, os passageiros do articulado precisaram ser embarcados em outro veículo para seguir viagem.



O condutor da moto colidiu após realizar uma conversão proibida. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O acidente ocorreu com o BRT da linha 12, que faz o trajeto Pingo D’água a Alvorada, próximo à estação Guiomar Novaes, no Recreio, na Zona Oeste Divulgação/MOBI-RIO

A MOBI-Rio informa que só este ano foram registrados 95 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal (31), conversão proibida (40) e invasão da pista exclusiva (24) por motoristas de carros de passeio e motociclistas. Em 2021, foram 178, causando prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias. Em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.A companhia de transporte reforça que faz campanha nas redes sociais alertando para os perigos de invasão à pista exclusiva, avanço de sinal e conversão proibida e reitera a conscientização necessária por parte de todos para evitar acidentes