David de Oliveira Maciel, de 59 anos, foi morto a tiros no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu - Arquivo pessoal

David de Oliveira Maciel, de 59 anos, foi morto a tiros no bairro Cabuçu, em Nova IguaçuArquivo pessoal

Publicado 24/07/2022 13:46 | Atualizado 24/07/2022 14:53

David de Oliveira Maciel, de 59 anos, Veja o vídeo: Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se a morte do ex-policial, de 59 anos, baleado no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , na tarde de sábado (23), foi uma execução. Segundo testemunhas, um veículo teria passado com pessoas atirando vários vezes contra a vítima. Nas redes sociais, imagens mostram momento dos disparos.

A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Diligências seguem para esclarecer todos os fatos e encontrar os autores dos disparos. O local onde a vítima morreu é controlado por uma milícia. Câmeras de segurança da rua podem ajudar a esclarecer o crime.

David de Oliveira Maciel, de 59 anos, foi morto a tiros no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu Arquivo pessoal

David também era conhecido como David Maciel e completaria 60 anos no dia 1º de agosto. Ele foi expulso da Polícia Civil em 2013 acusado de envolvimento com esquema de exploração de TV a cabo clandestina na Baixada e no Sul Fluminense. Três anos depois, ele iniciou a vida na política e se candidatou a vereador em Nova Iguaçu, mas não foi eleito. David também ocupou cargos de relevância em Japeri, onde foi secretário-executivo de Defesa Civil, e em outros outros municípios, como Itaguaí e Seropédica.

Família lamenta a perda

A filha de David, Barbara Maciel, de 22 anos, publicou em suas redes sociais um texto de despedida para o pai. "Hoje eu não tenho palavras pra descrever o que eu estou sentindo, posso dizer que é o dia mais triste da minha vida! Hoje você nos deixou de uma forma tão repentina mas Deus está sendo a minha força, eu só quero te agradecer por esses 22 anos ao meu lado, por tudo que você sempre fez por mim, tudo mesmo! O seu maior sonho era ver eu me formar, e infelizmente Deus não permitiu que isso acontecesse, mas a suas últimas palavras pra mim nessa semana foram "minha doutora" e sim pai, eu já era sua doutora mesmo antes de me formar, e você aonde estiver vai ver o seu maios sonho se realizar, você sempre disse o quanto tinha orgulho de mim, mas eu também tinha muito orgulho de você, e esse sonho será realizado por nós, não será a mesma coisa sem você, mas você estará pra sempre no meu coração! Eu te amo para sempre, pai".



O enterro do ex-policial civil acontece neste domingo (24), às 16h30, no Cemitério Jardim Mesquita, na Região Metropolitana do Rio.